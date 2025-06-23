Сиренко назвал самый интересный поединок в боксе
Владислав в ожидании мегапоединка Кроуфорд – Альварес
около 1 часа назад
Фото: B1 Boxing
Украинский нокаутер Владислав Сыренко (22-0, 19 KO) поделился в интервью sport.express.ua мыслями о поединке Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) и Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO):
Канело против Кроуфорда – бой, который затронет меня и как спортсмена, и как болельщика. Очень интересный поединок двух разных боксерских философий.
Напомним, что бой состоится в сентябре 2025 года.