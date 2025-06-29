Сиренко о возможном бое Усика с Джейком Полом: «В такие вещи слабо верится»
Украинский боксер сомневается в серьезности замысла
около 1 часа назад
Украинский боксер супертяжёлого веса Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) прокомментировал информацию о потенциальном поединке Александра Усика (23-0, 14 КО) с американским ютубером и боксером Джейком Полом по правилам ММА. Слова приводит vRINGe.
Мне, как спортсмену, в такие вещи слабо верится. Но в этом мире возможно всё. В любом случае это больше про заработок денег для обоих. Мне, как профессионалу, такой бой неинтересен. Разве что обычному зрителю, который хочет просто шоу — возможно, это будет интересно.
Напомним, что 19 июля Усик проведет бой против Дэниэла Дюбуа.
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