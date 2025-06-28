Владимир Кириченко

Украинский проспект хэвивейта Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) для портала vRINGE поделился мыслями о возможном возвращении экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Как думаете, ещё увидим Тайсона Фьюри на ринге?

«А почему бы и нет? Думаю, что такие космические гонорары, которые он имеет возможность зарабатывать, — это именно тот соблазнительный фактор, который вытащит его из любой пенсии. Не зря же его называли „жадное пузо“.

Даже на днях появился инсайд, что Тайсон якобы уже дал согласие на бой с Джошуа...

«Мне кажется, что для британцев это вообще идеальный бой. Но он был бы намного интереснее, если бы они его провели до того, как обоих побил Усик».

Ранее президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман ответил, планирует ли Фьюри возобновлять карьеру.