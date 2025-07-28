Следующий соперник Усика назвал путь к победе над украинцем
Паркер рассказал, как нужно вести бой с Александром
около 4 часов назад
Фото: Ник Поттс
Претендент на титул WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) высказался о поединке с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова новозеландца приводит vringe.com:
Это отличный боксер. Очень крутой техник. С самым высоким уровнем IQ. На него нужно оказывать давление. Для этого необходимо соответствовать его рабочему темпу, ведь он наносит огромное количество ударов. А это означает, что нужно быть в просто супертоповой форме, иметь крутую выносливость. Причем уметь удерживать ее с первого раунда до последнего.
Усик эмоционально высказался о российско-украинской войне.