Александр Усик эмоционально высказался о войне с Россией
Украинец считает, что в Кремле сидят больные люди
20 минут назад
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в интервью для боксерского YouTube-канала британского издания Daily Mail рассказал о непростом разговоре с собственными детьми после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Это было тяжело. Мои дети спросили меня: «Почему? Почему он хочет нас убить?» И в тот момент у меня не было ответа. А теперь я знаю — потому что они больны. Просто больны. Он хочет убивать, хочет захватывать, не дает другим жить и развиваться.
Напомним, Усик с первых дней вторжения активно поддерживает ВСУ и занимается волонтерством.
Усик — №1 в мире по версии Сауля Альвареса.
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