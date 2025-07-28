Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Беллью рассказал, кто может стать самым сложным соперником для абсолютного чемпиона в супертяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Цитирует Беллью secondsout.com.

«Людям это не понравится, но, вероятно, лучший бой ему даст Тайсон Фьюри. Людям не нравится, когда я это говорю, но именно он создал для него больше всего проблем. Второй серьезный соперник для Усика? Джошуа. Реванш с Энтони был равным вплоть до 10-го раунда».

Напомним, Усик дважды победил Тайсона — сначала раздельным решением судей, а потом единогласным.

Также Александр в 2021 году одолел Джошуа единогласным решением судей, а в 2022 году победил раздельным решением в реванше.

Ранее Беллью объяснил, в чем уникальность Усика.