Денис Седашов

Накануне реванша против Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) поделился своими духовными переживаниями и рассказал, с какой молитвой выйдет на бой. Слова приводит Boxing King Media.

Я скажу: «Спасибо тебе за эту возможность. Пожалуйста, сохрани меня. Сохрани мою веру. Сохрани мою жизнь и сохрани мою православную веру». Не просто веру как что-то физическое, а веру – потому что тот, кто верит, тот настоящий герой. Не тот, кто говорит: «Ты плохой, бла-бла-бла, – а тот, кто верит». Александр Усик

Украинец неоднократно подчеркивал, что именно вера и духовная сила являются основой его стойкости как в спорте, так и в жизни.

Дюбуа перевесил Усика перед боем за абсолютное чемпионство.