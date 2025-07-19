Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй поделился ожиданиями от реванша Александра Усика (23-0, 14 КО) с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО), который состоится сегодня, 19 июля. Слова приводит The Sun.

По мнению Хэя, Дюбуа в бою с Джошуа показал именно ту манеру, которая может создать проблемы Усику:

В последнем бою Дюбуа против Энтони Джошуа Дэниэл продемонстрировал то мышление, которое нужно, чтобы победить Усика, а именно: не играть в долгую игру, не играть на дистанции, зайти в ближний бой, использовать свои физические данные. Я думаю, что Усику придется провести бой своей жизни, если в ринге появится правильная версия Дюбуа. Дэвид Хэй

В то же время Хэй признает, что именно Усик является фаворитом:

Даниэль является явным аутсайдером в этом бою. Нет никаких причин, почему он не должен быть аутсайдером. Я просто думаю, что все складывается именно так, чтобы Даниэль мог проявить себя, и если у Дюбуа есть шанс стать абсолютным чемпионом, то это именно этот субботний вечер. Даниэль Дюбуа

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года — тогда украинец победил техническим нокаутом в 9-м раунде.

Дюбуа превысил вес Усика перед боем за абсолютное чемпионство.