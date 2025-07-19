Накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) обратился к болельщикам.

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO поблагодарил украинцев за поддержку и отметил, что именно она дает ему силы выходить на ринг.

Дорогие украинцы, фанаты, друзья и недоброжелатели, кто будет смотреть этот поединок в субботу — я хочу вам поблагодарить. За вашу силу, за вашу поддержку и за то, что вы меня мотивируете. За то, что даете силу, за то, что вы мне помогаете.

Я люблю каждого из вас. И, наверное, немного больше я люблю тех, кто меня критикует, потому что это еще больше дает мне силы. Шучу, я люблю тех, кто меня поддерживает. Снова шучу — я вообще всех люблю.

Дорогие украинцы, люблю вас. Слава Украине. Слава Богу за все и слава Украине!