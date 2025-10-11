Стала известна дата титульного реванша Баду Джека – Микаэляна
Бой состоится на шоу в Лос-Анджелесе
около 1 часа назад
Джек и Микаелян / Фото - Yahoo
Названа дата реванша между чемпионом WBC в тяжелом дивизионе Баду Джеком (29-3-3, 17 КО) и чемпионом в отпуске Ноэлем Микаеляном (26-3, 11 KO).
По информации инсайдера Майка Коппинджера, бой пройдет 13 декабря в Лос-Анджелесе.
Первый поединок состоялся в мае этого года – тогда Баду победил Микаеляна раздельным решением судей: 114-114, 115-113 и 115-113.
Напомним, в первом бою Микаелян заменил в бою Раяна Розицки, который получил травму.
Решение по поводу реванша Джек – Микаелян было принято после того как WBC удовлетворила апелляцию, поданную Don King Productions.
