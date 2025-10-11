Владимир Кириченко

Названа дата реванша между чемпионом WBC в тяжелом дивизионе Баду Джеком (29-3-3, 17 КО) и чемпионом в отпуске Ноэлем Микаеляном (26-3, 11 KO).

По информации инсайдера Майка Коппинджера, бой пройдет 13 декабря в Лос-Анджелесе.

Badou Jack will face Noel Mikaelian in a WBC cruiserweight title rematch set for Dec. 13 in Los Angeles, sources tell @MikeCoppinger. pic.twitter.com/E7Szbb4Mdl — Ring Magazine (@ringmagazine) October 10, 2025

Первый поединок состоялся в мае этого года – тогда Баду победил Микаеляна раздельным решением судей: 114-114, 115-113 и 115-113.

Напомним, в первом бою Микаелян заменил в бою Раяна Розицки, который получил травму.

Решение по поводу реванша Джек – Микаелян было принято после того как WBC удовлетворила апелляцию, поданную Don King Productions.