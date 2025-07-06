Владимир Кириченко

Команда экс-чемпиона в тяжелом дивизионе британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) не имеет договоренностей с владельцем титулов WBC, WBA, WBO, IBO украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) относительно трилогии. Об этом сообщает Boxing Scene.

Источник, близкий к Фьюри, сообщил, что представители британца не имеют никаких договоренностей с Усиком, а официальных переговоров по этому вопросу не проводилось.

Кроме того, как известно Boxing Scene, стадион Уэмбли в настоящее время недоступен для проведения боя в желаемую, Цыганским королем, дату.

Ранее Тайсон вызвал Александра на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Усик дважды победил Фьюри – в мае 2024 года выиграл раздельным решением судей, в декабре – единогласным.