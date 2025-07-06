Владимир Кириченко

Бывший британский чемпион мира Джонни Нельсон для Seconds Out поделился мыслями о возможном возвращении в ринг эксвладельца титулов в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Тайсон сказал, что пересматривал реванш с Усиком более 250 раз и не видит никаких оснований для победы Усика, что хочет честного судейства, если в третий раз выйдет против него в ринг. Что ты об этом думаешь?

«Я полностью понимаю, откуда это идет. Но он не выиграл. Я понимаю, почему он этого не видит – потому что он бывший чемпион мира, он был на вершине, и ему очень трудно принять, что кто-то оказался лучше него.

Вам, людям со стороны, это сложно понять. Но когда ты был чемпионом мира и считаешь себя лучшим на планете – принять что-то меньшее чрезвычайно трудно. Поэтому Тайсону будет очень сложно это осознать.

Как только он это примет – это будет означать, что он действительно завершил карьеру. Но он еще не завершил. Он просто временно отошел – с моей точки зрения, это часть переговорного процесса».

Другое его заявление: если он встретится в ринге с Дюбуа, то отобьет ему уши. Это может случиться, если Дэниел победит Усика. А WBC уже сказала, что вернет Фьюри статус первого номера, если он вернется. Как ты думаешь, он победил бы Дюбуа?

«Думаю, у него есть все шансы победить Дюбуа. Но Дэниел – очень сильный, он сильно бьет. Это боксер, который сейчас на подъеме, он верит в себя. Ему 27 лет. Он одержал несколько побед подряд, это серьезно укрепило его уверенность и веру в себя. И теперь он думает: «Черт возьми, я действительно могу это сделать».

Я действительно верю, что Дюбуа считает, что может нокаутировать Усика. И с той же уверенностью, с которой он вышел против Джошуа, он выйдет и против Фьюри. Потому что на Дэниела ментальные игры Тайсона вообще не подействуют».

Ранее Тайсон вызвал Александра на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Усик дважды одолел Фьюри – в мае 2024 года победил раздельным решением судей, в декабре – единогласным.