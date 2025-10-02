Олег Гончар

Геннадий Головкин, Вернон Форрест и Стив Коллинз включены в бюллетень для голосования за вступ в Международный зал славы бокса (IBHOF) в 2026 году. Об этом сообщает BoxingScene со ссылкой на исполнительного директора IBHOF Эдварда Броффи.

«Щорічно момент розсилки бюллетеней становится значимым событием для боксерского мира. Именно тогда решается, кто получит право войти в Зал славы и навсегда запечатлеть своё имя среди легенд ринга». Эдвард Брофи

Бюллетени разослали 1 октября. Голосовать будут члены Ассоциации боксерских журналистов Америки и историки бокса со всего мира. Результаты опубликуют в начале декабря.

Головкин, экс-чемпион в среднем весе, может стать первым казахом в Зале славы.

Церемония включения состоится летом 2026 года в Канадайгуа, Нью-Йорк.

Напомним, Головкин и Владимир Кличко будут баллотироваться на пост президента World Boxing.