Олег Гончар

Экс-чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) планирует вернуться на ринг в декабре 2025 года, а его соперником, вероятно, станет француз Тони Йока (14-3, 11 КО). Об этом сообщает BoxingScene.

Промоутер Йока Йоган Зауи рассказал, что Джошуа подтвердил высокую вероятность боя с французом.

«Он сказал, что его следующий соперник на 90% будет Йока, хотя есть вариант с Джейком Полом». Йоганн Зауї

Тренер британца Бен Дэвисон выступил против идеи поединка с ютубером, считая его менее серьезным вызовом.

Последний бой 35-летнего Джошуа состоялся в сентябре 2024 года, когда он досрочно проиграл Даниэлю Дюбуа.

33-летний Йока в мае спорно победил Арслана Яллиева.