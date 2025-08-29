Владимир Кириченко

Бой обладателя титула WBC во втором полулегком весе О'Шакі Фостера (23-3, 12 KO) против чемпиона WBC в этом дивизионе Стивена Фултона (23-1, 8 КО) состоится 25 октября. Об этом сообщает The Ring.

Бой пройдет в Лас-Вегасе. На кону будет стоять титул WBC, которым владеет Фостер.

Поединок станет частью вечера Premier Boxing Champions в формате PPV, где главным событием будет защита Себастьяном Фундорой титула WBC в первом среднем весе против экс-чемпиона в полусреднем весе Кита Турмана.

PBC пока официально не анонсировали бой Фундора – Турман. Ожидается, что главный бой и андеркард представят на следующей неделе.

Изначально бой Фостер – Фултон должен был состояться 16 августа в Лас-Вегасе в андеркарде реванша Джервонта Дэвис – Ламонт Роуч. Этот вечер отменили, поскольку Дэвис 14 ноября проведет бой против Джейка Пола в Атланте.

Напомним, 1 февраля Фултон единогласным решением судей победил Брэндона Фигероа. Фостер в ноябре 2024 года раздельным решением одолел Робсона Консейсао.