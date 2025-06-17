Владимир Кириченко

Владелец титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) для Boxing King Media заявил, что его ошибочно считают бывшим абсолютным чемпионом в этой весовой категории.

Очень рад, что к нам присоединился бывший абсолютный чемпион мира в хэвивейте. Как это звучит для тебя – «бывший», больше не абсолютный?

«Я не бывший абсолют – я реальный абсолют. Благодарю Бога: дважды Он уже дал мне этот дар. Если даст еще раз – стану в третий раз абсолютным чемпионом».

Напомним, первый поединок Усик – Дюбуа состоялся в августе 2023 года, тогда Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.