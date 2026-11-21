Стало відомо, кто покажет вечер бокса Usyk 17 Promotions – Rising Stars III: Constellatio
В главном событии состоится поединок с участием Хижняка
Александр Хижняк / Фото - Facebook
Платформа Киевстар ТВ будет транслировать вечер бокса Usyk 17 Promotions – Rising Stars III: Constellation.
Шоу пройдет 19 декабря во Львове.
В главном событии состоится поединок обладателя титула WBA Gold International в полутяжелом весе Александра Хижняка (3-0, 2 КО).
В со-главном бою выступит бывший обладатель титулов IBF Intercontinental, WBA Continental и WBO International Даниель Лапин (13-1, 5 КО).
В программе вечера запланировано 11 поединков.
Напомним, Даниелю Лапину ищут соперника через платформу Усика за 8 тысяч долларов.
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