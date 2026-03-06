Даниэль Лапин узнал имя соперника на вечер бокса Usyk 17 Promotions
Бой состоится 21 марта
около 2 часов назад
Непобежденный украинский полутяжеловес Даниэль Лапин (12-0, 4 КО) проведет свой следующий поединок 21 марта. Противником обладателя титулов IBF International и WBA Continental станет опытный латвиец Кристапс Бульмейстерс (14-4, 5 КО).
Бой состоится в рамках большого вечера бокса от промоутерской компании Александра Усика — Usyk 17 Promotions.
Мероприятие примет загородный комплекс Equides Club (с. Лесники, Киевская область).
Хижняк, Ловчинский, Жасан и компания – участники вечера бокса от промоутерской компании Усика.