Денис Седашев

Британский супертяжеловес Дэвид Аделайе поделился забавной историей из своего опыта тренировок в лагере Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Боксер, которого Фьюри ранее называл будущим чемпионом, был его спарринг-партнером и провел немало времени в лагере «Цыганского короля» в Ланкастере.

Аделайе настолько интегрировался в команду, что даже оформил страховку на один из многочисленных автомобилей Фьюри. В интервью SunSport он признался, что до сих пор может быть застрахован на ту машину, хоть и давно не был в лагере.

Это смешно, но расскажу историю. Я получил штраф за неправильную парковку — и просто оставил квитанцию в машине. Подумал: «Да у Тайсона же деньги есть, пусть платит». Когда я вернул ему авто, штраф еще был внутри. Тайсон даже ничего не сказал — так что, наверное, просто оплатил его. Возможно, я до сих пор ему должен! Но с ним все будет в порядке. Дэвид Аделайе

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