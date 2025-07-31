«8 месяцев на пенсии, а все еще №1». Фьюри – о обновленном рейтинге The Ring
Цыганский король успел подшутить над Усиком
около 4 часов назад
Тайсон Фьюри / Фото - BBC
Бывший чемпион мира британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) прокомментировал то, что находится на вершине рейтинга The Ring в супертяжелом дивизионе.
«Этот список показывает мою силу. 8 месяцев на пенсии и все еще №1.
Мы все знаем, кто выиграл тот бой».
Тайсон объявил о завершении карьеры в январе этого года после поражений от Александра Усика, но недавно вызвал украинца на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли.
Обновленный рейтинг The Ring в супертяжёлом весе.