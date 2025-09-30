Олег Гончар

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли высказался о карьере чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО), сообщает SecondsOut.

«Джервонта ушел, его больше нет в боксе, он исчез, извините, что должен вам это сказать». Тімоті Бредлі

Брэдли отметил, что Дэвиса не подготовили к вызовам славы, которая сопровождается вниманием медиа и вмешательством в личную жизнь.

По его словам, никто не объяснил боксёру, как справляться с давлением популярности, что стало причиной его «исчезновения» из бокса.

Несмотря на то, что Джервонта Дэвис готовится к следующему бою против блогера Джейка Пола, который состоится 14 ноября в Майами.