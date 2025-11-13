Когда вы проводите спарринг, независимо от того, бокс это или ММА, важно что вы носите шлем для бокса для защиты лица от ссадин и ушибов. Хотя порезы, ссадины, припухлость и кровоподтеки могут произойти и даже с убором, но это гораздо менее вероятно. Интернет-магазин sportgo.com.ua составил список топ-10 лучших боксерских шлемов, основанный на лучших производителяхэкипировки, отзывах профессиональных спортсменов и тренерских составов.

10. Боксерский шлем Ringside Master’s Competition Headgear

Соотношение стоимость/качество: 8

Комфорт: 7,2

Общая защита: 7,6

Прочность: 7,6

Средняя: 7,6

Отличный шлем за приемлемые деньги. Оснащен хорошим и толстым слоем набивки, что даже увеличена на один слой рядом с носом (редкая черта для боксерского шлема). К сожалению, этот вид защиты является немного условным, потому что дополнительный слой возле носовой перегородки так же может являться минусом, что ограничивает периферийное зрение бойца. Удобная посадка благодаря анатомически верной подобранной конструкции, делает его весьма комфортным и надежным при длительной носке.

9. Шлем для бокса TITLE Platinum Training Headgear



Соотношение стоимость/качество: 8

Комфорт: 7,4

Общая защита: 8

Прочность: 7,6

Средняя: 7,75

TITLE Platinum Headgear хорошо сделан и легко регулируется. Вся кожаная конструкция означает, что значительная часть приложеной силы рассеивается на поверхности, а оставшееся часть на более мягком материале, который будет оставлять все воздействия на себе. К сожалению, серия Платинум не одобрена федерацией AIBA, то есть вам будет нужен еще один головной убор для строго боксерских турниров. Имеет легкий способ подгонки, фиксируется при помощи ремешков и липучки, так же оснащен большим слоем наполнителя что эффективно выполняет свою задачу. Отличный выбор, подходит для всех видов единоборств.

8. Боксерский шлем Hayabusa Tokushu Headgear

Соотношение стоимость/качество: 7.4

Комфорт: 8

Общая защита: 7.8

Прочность: 8

Средняя: 7,8

Hayabusa Tokushu мало вероятно что будет вашим первым испытуемым шлемом, потому что имеет не дешевую стоимость по сравнению даже с конкурентами в топе. Красочный дизайн, отличная посадка, что регулируется при помощи липучки на затылочной части сделает его весьма удобным и надежным партнером на тренировке. Хорошая видимость и легкий вес еще два плюса что можно отнести в копилку этого изделия. Как говорит сам производитель - «При длительной носке, вы даже можете про него забыть». Если вы готовы платить дополнительные деньги, то вы конечно же не разочаруетесь в выборе и убедитесь что серия Hayabusa Tokushu стоит того.

7. Боксерский шлем Everlast C3 PROFESSIONAL SPARRING HEADGEAR

Соотношение стоимость/качество: : 7,8

Комфорт: 8

Общая защита: 8

Прочность: 7,8

Средняя: 7,9

Популярный наполнитель C3 Foam что используется в амуниции Everlast, имеет превосходные амортизационные свойства и отлично защитить вашу голову от тяжелых ударов. Полностью кожаная оболочка выдерживает длительные нагрузки, не деформируется. Специальная подкладка внутри и технология Everdri следит за комфортом во время потовыделения, осуществляет воздухообмен. Ушные протекторы служат для целостности боковой части головы. Фиксируется при помощи липучки снизу и затылочной части, а так же шнурками сверху. Каждый спортсмен должен однажды использовать этот боксерский шлем что бы ощутить все удобства которые он собою представляет. Примечание: шлем без защиты подбородка.

6. Боксерский шлем Rival Traditional Training Headgear

Соотношение стоимость/качество: 9

Комфорт: 7,6

Общая защита: 7,6

Прочность: 8

Средняя: 8,05

Эта старая школа дизайна от Rival что гарантирует чистый и качественный результат без красочного дизайна. Корпус изготовлен из 1,0 мм толщиной телячьей кожи что имеет невероятно долгий срок службы. Наполнитель из пенополиуретана надежно защищает голову, так же изделие имеет дополнительный слой пены в лобной части и щеках. Внутренняя подкладка из замши является мягкой, эластичной и водостойкой, очень удобна и долговечна. Головной убор надежно фиксируется с помощью регулируемых бретелями застежек сзади и регулируемого кожаного ремешка для подбородка. Подходит для всех спортсменов.

5. Шлем для бокса Twins HGL-6

Соотношение стоимость/качество: 9

Комфорт: 8

Общая защита: 8

Прочность: 8,4

Средняя: 8,325

Производство защитной амуниции Twins находится в Таиланде, где распространен такой вид спорта как тайский бокс и высокое качество безопасности просто необходимо их спортсменам. Благодаря полностью ручной работе, этот шлем является очень прочным и эффективным в плане защитных свойств. Внешняя и внутренняя часть состоят полностью из натуральной кожи что имеет невероятную производительность и внушительную износостойкость. Оснащен защитой подбородка, фиксируется при помощи липучки на затылочной части. Популярная модель среди всех видов контактных единоборств.

4. Шлем для бокса Fairtex Super Sparring Headguard

Соотношение стоимость/качество: 9

Комфорт: 9

Общая защита: 8

Прочность: 8

Средняя: 8,5

Fairtex Super Sparring Headguard ожидает то, что Муай Тай спарринг может включать в себя удары локтями и важно иметь изделие, которое обеспечивает адекватную охрану щек, подбородка и ушей. Шлем Super Sparring от Fairtex является одним из лучших защитников головы во время боя. Полная защита, что предоставлена головным убором, гарантирует, что вы будете полностью закрыты и сохранены в целостности. Данный шлем обеспечивает отличную видимость, и в то же время предлагает не превзойдённый комфорт. Если вы хотите получить хороший шлем и обеспечить хорошую видимость, это отличный вариант чтоб остановить свой выбор.

3. Боксерский шлем TITLE Gel World Full-Face Training Headgear

Соотношение стоимость/качество: 10

Комфорт: 9

Общая защита: 8

Прочность: 8

Средняя: 8,75

TITLE делает некоторые из лучших изделий для бокса на планете, и этот головной убор не является исключением. Гелевая подкладка и многослойный пенополиуретан предлагают высшую степень защиты и подгонки для вашей головы. Сделан из натуральной кожи, что гарантирует длительный срок службы. Имеет близко посаженные щеки для безопасности вашего носа, а так же перегородку для подбородка. Массивные ушные протекторы защитят ваши уши от ударов противника. Используется многими профессиональными спортсменами во время тренировочных процессов.

2. Шлем для бокса Cleto Reyes Cheek Protection Headgear

Соотношение стоимость/качество: 10

Комфорт: 8

Общая защита: 8,6

Прочность: 10

Средняя: 9,15

Произведенный в Мексике с использованием коровьей кожи и латексной пены внутри, этот боксерский шлем Cleto Reyes имеет особенности из трехточечной анатомически верно подобранной конструкции, что фиксируется при помощи затяжки на подбородке, липучки на затылочной части и шнурков на макушке. Это обеспечивает хорошую охрану для области щек, висков и лба. Ваш подбородок и нижняя сторона челюсти остаются уязвимыми, так что если для вас это проблема, обратите внимание на шлем для бокса другой модели. Система трех точек означает, что вы можете настроить его, чтобы удовлетворить вас во всех отношениях, видимости и безопасности.

Боксерский шлем Winning FG-2900

Соотношение стоимость/качество: 9

Комфорт: 10

Общая защита: 10

Прочность: 10

Средняя: 9,75

Winning – сделан в Японии и как известно, является одним из лучших брендов в боксе и самым дорогим. Их перчатки широко известны и обеспечивают наилучшую посадку и сохранность рук. Это то, что вы должны рассмотреть, если вы серьезный нокаутер.

Его используют профи в обучении и не зря. Он супер легкий и очень удобный, такое чувство что вы ничего не носите вообще, весит всего 270 грамм. Уровень безопасности невероятно велик для такого легкого головного убора. Одно «но», защита в задней части головы - минимальна! Это самый легкий шлем для бокса который только есть и бойцы высшего класса ценят это качество чрезвычайно. Важный факт – этот боксерский шлем сделан из кожзаменителя и тем не менее занимает заслуженное первое место в нашем обзоре.

Заключительные рекомендации

Ваш мозг имеет жизненно важное значение для вашего здоровья так что делайте все возможное, чтобы сохранить его в целостности. Есть много людей, которые будут утверждать, что шлем только препятствует косметическим ранениям на лице, и что он не может уменьшить влияние удара. Возможно это и так, но все же носите лучшие боксерские шлемы в надежде что он уменьшит рискфатальных последствий. Это ваша голова и ваше здоровье, так что купить лучший шлем для боксаявляется жизненно необходимым.

Примечание: Защита, что заставляет вас чувствовать себя более комфортно и более безопасно,будет защищать вас больше всего. Так что носите то, в чем вам удобно, оно и будет самым безопасным для вас. Про историю, виды и популярных производителей шлемов для бокса, читайте на ru.wikipedia.org.