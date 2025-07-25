Британский тяжеловес Фабио Уордли (19-0-1, 18 KO) высказался о достижениях Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова нокаутёра приводит vringe.com:

Меня спрашивали об этом ещё до боя. Я говорил, что сейчас он бесспорен. Люди спрашивали меня, как пройдёт бой (Усик – Дюбуа), кто победит? Я говорил, что считаю, что он просто в такой области космической настройки, что я не знаю такого. Он просто бесспорен. И он также становится лучше. Во всех своих реваншах он был лучше, чем в первых боях. Это доказывает, что он учится, он схватывает и сохраняет информацию. Мы это уже знали, но на таком уровне, на котором он делает это сейчас, это озадачивает. Он талант поколения и тот, кого мы будем вспоминать. Потому что он тот, о ком мы будем говорить через 10-15 лет. Мы не признаём его ныне за то, что он делает сейчас, на наших глазах. А мы как бы за этим будем скучать, и мы будем обсуждать это потом: «А вот помнишь, как он сделал то или это и всё остальное?» Он тот, о ком мы будем говорить через 15-20 лет, как об одном из величайших во все времена. А сейчас мы можем просто сесть и наблюдать за ним, когда он на пике делает своё дело.