Тренер Хэя – о реванше Усика с Дюбуа: «Может удивить»
Бут не ожидает увидеть новую версию украинца
около 9 часов назад
Бывший тренер Дэвида Хэя Адам Бут поделился мыслями о реванше Александра Усика (23-0, 14 KO) и Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO). Наставника цитирует vringe.com:
Дюбуа может обратить то, что произошло в первом бою, делая то, что он делал в своих последних трёх боях. Прогресс в его последних трёх поединках даст ему лучший шанс одержать победу над Александром Усиком, которую он не получил с первой попытки. Сейчас он другой боец. Он будет намного увереннее после своих трёх недавних побед и тех раундов, которые он прошёл. Усик – это Усик, он тот, кто он есть. Я не думаю, что он будет другим. Так что это будет интересно, потому что потенциально мы можем иметь Дюбуа, который может привнести что-то другое в этот реванш.
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