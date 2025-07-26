Тренер – о украинском нокаутере: «Все великие чемпионы проигрывали»
Лоєвский верит, что Сиренко удастся камбэк
около 8 часов назад
Фото: B1 Boxing
Украинский тренер Леонид Лоевский в интервью sport-express.ua высказался о поражении Владислава Сиренко (22-1, 19 KO) в последнем поединке:
Все великие чемпионы проигрывали. Я уверен, что Влад вернется еще сильнее после этого неудачного выступления и обязательно порадует украинских болельщиков.
Напомним, что Сиренко проиграл единогласным решением судей в андеркарде Александр Усик – Даниэль Дюбуа II.