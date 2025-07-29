Денис Седашов

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия поделился своим прогнозом на будущий мегабой между абсолютным чемпионом второго среднего веса Саулем Альваресом (63-2-2, 39 КО) и обладателем титула WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО). Слова приводит SecondsOut.

По словам Гарсии, именно Кроуфорд имеет больше шансов на победу:

Я считаю, что Кроуфорд выиграет. Думаю, он просто перебоксирует Канело. У него отличная подготовка, высокий уровень мастерства и боксерский интеллект. Сауль Альварес

Поединок между Альваресом и Кроуфордом состоится 13 сентября.

Вайлдер спрогнозировал результат мегафайта Канело – Кроуфорд.