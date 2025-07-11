Олег Шумейко

Украинский тренер Вячеслав Сенченко поделился с sport-express.ua мыслями о мегабое Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO):

Очень интересный бой. Я больше склоняюсь к Кроуфорду, но, как говорится: «Хороший большой боец всегда победит хорошего маленького‎».

Думаю, что будет бой, похожий на поединок Мейвезера с Альваресом. Да, мексиканец был тогда молод, но ничего не смог сделать с Флойдом. Может, что он ничего не покажет и с Кроуфордом. Интересный бой точно. Не могу однозначно сказать.

Но вот бой Теренса с Мадримовым…

Не впечатлил тогда Кроуфорд

Да, ему уже тогда было тяжело. А Канело – это не Мадримов, он намного сильнее. И тут уже настороженность, а, возможно, Альварес Теренса «‎переедет»?

Напомним, что бой состоится 13 сентября на Эледжент Стадиум в Лас-Вегасе. На кону мегабоя Канело – Кроуфорда будет стоять пояс The Ring стоимостью в 188 тысяч долларов.