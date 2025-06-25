Денис Седашов

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 КО) во второй раз встретится на ринге с британцем Дэниелем Дюбуа (22-2, 21 КО), который на данный момент владеет титулом IBF.

Реванш состоится 19 июля 2025 года в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли.

Время начала поединка

Точное время выхода боксеров на ринг пока не подтверждено, однако ожидается, что главное событие вечера начнется не ранее 23:45 по киевскому времени.

Рекордные гонорары

Стороны договорились о рекордном призовом фонде — 150 миллионов фунтов стерлингов (примерно 203,5 млн долларов). По условиям контракта, Александр Усик получит 132,28 млн долларов, а Дэниель Дюбуа — 71,22 млн. Напомним, за бой-реванш с Тайсоном Фьюри Усик заработал $114 миллионов.

Где смотреть бой Усик – Дюбуа 2

В Украине поединок можно будет посмотреть на платформе Megogo. Также трансляция будет доступна на DAZN, Sky Sports и TNT Sports.

Онлайн-трансляцию боя проведет XSPORT.

Напомним, что первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года — тогда украинец победил нокаутом в девятом раунде.

Льюис дал окончательный прогноз на реванш Усик – Дюбуа.