Усик – легенде НБА: «Как насчет бокса в следующий раз?»
Встреча спортивных звезд состоялась в Лондоне
Александр Усик / Фото - ВВС
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 KO) обратился к шестикратному чемпиону НБА Скотти Пиппену.
«Отличная игра, Скоти Пиппен! Как насчет бокса в следующий раз?».
Напомним, что Александр и президент Полесья Геннадий Буткевич сыграли в звездном баскетбольном матче с Пиппеном в Лондоне.
Встреча представителей большого бизнеса и звезд мирового спорта в Лондоне в том числе была посвящена инициативам по будущим благотворительным программам поддержки Украины.
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