Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) на YouTube-канале Bet it Drives Show рассказал о мотивации развивать промоутерское направление и поддерживать талантливых украинских спортсменов.

По словам боксера, за пределами топовых мировых лиг зарабатывать в этом виде спорта непросто, однако для него проект Usyk 17 Promotions — это прежде всего способ отблагодарить бокс и дать шанс перспективной молодежи, которая не имеет достаточных ресурсов для старта карьеры.

Вообще, честно говоря, если ты не боксируешь в какой-то топовой лиге или на топовом уровне, на боксе заработать сложно. Или если ты работаешь промоутером. Понятно, что заработок есть – это бизнес, это и реклама, и всё такое. Но для меня на сегодняшний день важно также развивать украинский бокс, украинских парней, которые имеют большой потенциал и у которых нет возможностей.

Я сам прошёл этот путь и знаю, что нужно для того, чтобы его пройти и как пройти. Это один из моих фидбэков. Господь дал мне через бокс то, что я имею, и я хочу вернуть это таким же образом. У кого есть голова на плечах, тот возьмёт это и будет развиваться. У кого нет – будет жаловаться, что ему что-то не дали.