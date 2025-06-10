Уоррен о реванше Усик – Дюбуа: «Ни один британец еще никогда не владел всеми четырьмя поясами»

Уверенная речь от британского промоутера

около 4 часов назад

Усик та Дюбуа / Фото - SN
Усик и Дюбуа / Фото - SN
Владимир Кириченко Array

Владимир Кириченко

Британский промоутер Фрэнк Уоррен для The Ring прокомментировал будущий реванш обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (23-0, 14 КО) против своего клиента – чемпиона IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

«Слушайте, королевской категорией всегда была супертяжёлая – я думаю, с этим все согласятся.

На кону четыре пояса – это самый масштабный бой. Ни один британец еще никогда не владел всеми четырьмя поясами.

Дюбуа не был фаворитом в своих последних четырёх боях. И можно добавить еще один, потому что букмекеры снова ставят Усика фаворитом.

Он не был фаворитом в Польше, в боях Riyadh Season против Миллера и Хрговича, и тем более – в поединке с Джошуа, где он пошел прямо в логово льва.

Но меня это не беспокоит, и его тоже. Он в хорошем психологическом состоянии, верит в себя и свои способности – так же, как и мы. Именно поэтому мы и организовали этот бой».

Бой пройдет 19 июля на Уэмбли. Первый поединок состоялся в августе 2023 года, тогда Усик нокаутировал британца в 9-м раунде.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне.

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