Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Шэннон Бриггс (60-6-1, 53 КО) для Seconds Out поделился ожиданиями от реванша между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF британцем Дэниелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Ты, как и многие другие бойцы, эксперты и журналисты, неоднократно подчеркивал величие Усика. Но многие британцы верят, что Дюбуа сможет взять реванш. Удастся ли ему это сделать?

«Шансов ноль... Шучу. У него есть большой шанс. Он из тех парней, которых никогда нельзя списывать со счетов. Он сильный, большой, стабильный, идет вперед. Этот бой для Усика не будет легким.

Я не могу сидеть здесь и говорить, что это будет легкая прогулка, потому что этот парень настроен серьезно. Он хочет эти пояса, хочет доказать всем, что они ошибались. И это его большой шанс.

Он в боксе с детства, он невероятно сильный. Это будет тяжелый бой, но одновременно и замечательный. Я постоянно говорю, что Усик выиграет, но, честно говоря, не уверен. Очень сложный поединок».

Не сводятся ли шансы Дюбуа только к его одному сильному удару?

«Но иногда один мощный удар – это все, что нужно в тяжелом весе. Когда этот удар попадает в цель – все, дело сделано».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок прошел в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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