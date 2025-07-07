Владимир Кириченко

Владелец титулов WBC, WBO, WBA и IBO украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) в интервью на YouTube экс-чемпиону Карлу Фремптону оценил прогресс чемпиона IBF британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) после их первого поединка.

Считаешь ли ты, что он сейчас лучший боец, чем во время первого боя?

«Возможно. Да, возможно, потому что прошло много лет, два-три. Сейчас я думаю, что Даниэль вырос, как боксер и как человек».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

На кону в этом противостоянии будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Впервые они встретились в августе 2023 года, и тогда Усик победил техническим нокаутом в 9-м раунде.

Усик – Дюбуа II: когда и где смотреть реванш и время боя