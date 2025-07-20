Трехкратный абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) на пресс-конференции рассказал, является ли победа над британцем Дэниелем Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше его лучшей победой в тяжелом весе.

«Сегодня – да. Я не знаю всех своих поединков, но сегодня – да. Это было замечательно, слава Богу.

Мы готовились к этому поединку с моей командой, с Юрием. Изучали первый бой и имели много времени – 2 года. Мы готовили комбинации, в частности удар левой рукой, который называется Иван. Это украинское имя. Иван – это большой парень, который живет в деревне, работает на ферме. Казак.

Это тяжелый удар. В первый раз я его использовал в 2019-м в США в крузервейте».