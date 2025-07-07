Владимир Кириченко

Владелец титулов в тяжелом весе WBC, WBO, WBA и IBO украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) в интервью на YouTube экс-чемпиону мира Карлу Фремптону рассказал, почему продолжает боксировать.

Александр, ты зачистил крузервейт. Ты зачистил тяжелый вес. Ты дважды победил Фьюри. Дважды победил Джошуа. Уже побеждал Дюбуа. Почему ты все еще боксуешь?

«Потому что Бог дает мне возможность — я беру ее. Моя цель — в третий раз стать абсолютным чемпионом. Я люблю бокс, я люблю тренировки, я люблю тяжелые тренировки.

У меня осталось 2 поединка — с Дюбуа и кто будет дальше — не знаю. Я поговорю с тобой после этого боя. Это моя жизнь».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

На кону в этом противостоянии будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Впервые они встретились в августе 2023 года, и тогда Усик победил техническим нокаутом в 9-м раунде.

Усик – Дюбуа II: когда и где смотреть реванш и время боя