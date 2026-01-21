«Усик — самое известное имя в боксе»: Менеджер Кабайеля о планах организовать бой
Менеджер Спенсер Браун сообщил, что организация боя с украинским чемпионом в Германии является приоритетом
1 день назад
Менеджер Гита Кабайел (27-0, 19 КО) Спенсер Браун рассказал о планах организовать бой украинского чемпиона Александра Усика (24-0, 15 КО) в Германии. Слова приводит Sky Sports Boxing.
Мы уверены, что сможем продать 70 тысяч билетов в Германии. Мы пробудили спящего гиганта, и, думаю, он будет становиться все более популярным, но для этого нам нужны большие имена, а Усик — самое известное имя в этом виде спорта.
Менеджер добавил, что команда приложит максимум усилий, чтобы пригласить Усика на бой:
Мы хотим, чтобы он приехал туда. Конечно, это будет недёшево, но мы делаем всё возможное, чтобы привезти Усика в Германию. И не стоит забывать, что в Германии проживает большое количество его соотечественников. Это было бы грандиозно.
Кабайел рассматривается как возможный соперник для Усика.