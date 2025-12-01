Обладатель чемпионских поясов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) во время конгресса Всемирного боксерского совета (WBC) прокомментировал отказ от титула WBO.

По словам Усика, после отказа от пояса WBO он остался с тремя титулами, но статус абсолютного чемпиона считает только временно потерянным.

«У меня четыре пояса, но мой любимый — зеленого цвета (WBC), всегда» Александр Усик

Украинец также отметил, что впервые в Таиланде, но обязательно вернется.

Напомним, что после решения Усика чемпионский пояс WBO получил Фабио Вордли.