Усик заявил, что только временно перестал быть абсолютным чемпионом мира
Украинец может вернуть пояс WBO
около 17 часов назад
Обладатель чемпионских поясов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) во время конгресса Всемирного боксерского совета (WBC) прокомментировал отказ от титула WBO.
По словам Усика, после отказа от пояса WBO он остался с тремя титулами, но статус абсолютного чемпиона считает только временно потерянным.
«У меня четыре пояса, но мой любимый — зеленого цвета (WBC), всегда»
Украинец также отметил, что впервые в Таиланде, но обязательно вернется.
Напомним, что после решения Усика чемпионский пояс WBO получил Фабио Вордли.
