Владимир Кириченко

Мик Фрэнсис, менеджер чемпиона IBF в тяжелом дивизионе американца Джея Опетаи (28-0, 22 KO), подтвердил, что переговоры по поводу поединка между его клиентом и чемпионом WBA и WBO мексиканцем Хильберто Рамиресом (48-1, 30 KO) начнутся в ближайшие недели.

Цитирует Фрэнсиса The Ring.

«Джей – настоящий линейный чемпион и самый опасный боец в тяжелом весе в мире. У нас есть только уважение к Рамиресу и его достижениям, но это именно тот бой, который нужен боксу. Я полностью верю, что Рамирес поступит правильно и примет этот вызов. Болельщики заслуживают увидеть лучших против лучших».

В предыдущем поединке, который состоялся в июне, Опетая нокаутировал итальянца Клаудио Скео.

Напомним, в прошлые выходные Рамирес решением судей победил кубинского ветерана Юниеля Дортикоса.