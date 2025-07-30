В команде Паркера обсудили потенциальный бой против британского нокаутера
Для Джозефа это рискованный поединок?
около 7 часов назад
Энди Ли, тренер временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (36-3, 24 КО), поделился мыслями о возможном поединке подопечного против проспекта Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO).
Цитирует Ли secondsout.com.
«Моузес — будущее супертяжелого дивизиона. Для Моузеса это рискованный бой. Для Джо это тоже рискованный бой. Победа над Моузесом не даст Джо никаких преимуществ. Он создал себе имя и сейчас является значимой фигурой в супертяжелом весе, но Итаума — это перспективный боец, а Джо уже в топе.
В этом бою есть риск для Джо, но есть риск и для Моузеса, что если он сразится с Паркером, то уже никогда не вернется таким, каким был, если Джо сделает свое дело. Это рискованный бой для обоих парней. Это захватывающий поединок. Возможно, за вакантный титул, если это будет того стоить».
Напомним, WBO обязала украинца Александра Усика провести бой с Паркером.