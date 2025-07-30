Энди Ли, тренер временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (36-3, 24 КО), поделился мыслями о возможном поединке подопечного против проспекта Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO).

Цитирует Ли secondsout.com.

«Моузес — будущее супертяжелого дивизиона. Для Моузеса это рискованный бой. Для Джо это тоже рискованный бой. Победа над Моузесом не даст Джо никаких преимуществ. Он создал себе имя и сейчас является значимой фигурой в супертяжелом весе, но Итаума — это перспективный боец, а Джо уже в топе.

В этом бою есть риск для Джо, но есть риск и для Моузеса, что если он сразится с Паркером, то уже никогда не вернется таким, каким был, если Джо сделает свое дело. Это рискованный бой для обоих парней. Это захватывающий поединок. Возможно, за вакантный титул, если это будет того стоить».