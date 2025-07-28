Временный чемпион WBO в супертяжелом дивизионе новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) поделился мыслями о возможном бое с абсолютным чемпионом мира в хэвивейте украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Цитирует Паркера secondsout.com.

«Усик – мастерский боксер и очень технический. У него высокий боксерский интеллект. Нужно давить на него и отвечать на его удары.

Он много бьет, так что ты должен быть в отличной форме, иметь хорошую выносливость и способность выдерживать этот темп от первого до последнего раунда».