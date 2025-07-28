Паркер — о бое с Усиком: «Нужно давить на него и отвечать на его удары»
Новозеландец уже готов выйти на ринг с королем хевивейта
около 4 часов назад
Джозеф Паркер / Фото - Sky Sports
Временный чемпион WBO в супертяжелом дивизионе новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) поделился мыслями о возможном бое с абсолютным чемпионом мира в хэвивейте украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).
Цитирует Паркера secondsout.com.
«Усик – мастерский боксер и очень технический. У него высокий боксерский интеллект. Нужно давить на него и отвечать на его удары.
Он много бьет, так что ты должен быть в отличной форме, иметь хорошую выносливость и способность выдерживать этот темп от первого до последнего раунда».
Напомним, накануне WBO санкционировала бой Паркера и Усика.