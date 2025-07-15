Михаил Цирюк

Уже 19 липня один із найуспішніших українських боксерів в історії, непереможний чемпіон світу за версіями WBС, WBO та IBО у надважкій вазі Олександр Усик проведе другий у своєму житті поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі проти британця Даніеля Дюбуа.

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У першому бою з цим суперником, що відбувся в серпні 2023 року у Вроцлаві, українець переміг нокаутом у 9 раунді, і наразі це була остання дострокова перемога Усика. Загалом же наш чемпіон завершував нокаутами 14 зі своїх 23-х боїв, тож перед черговим надважливим протистоянням пропонуємо пригадати кожен з них.

1) Александр Усик - Фелипе Ромеро (Мексика). 9.11.2013, 5 раунд

2) Александр Усик - Эпифанио Мендоса (Колумбия). 14.12.2013, 4 раунд

3) Александр Усик - Бен Нсафоа (Германия). 26.04.2014, 3 раунд

4) Александр Усик - Сезар Давид Кренс (Аргентина). 31.05.2014, 4 раунд

5) Александр Усик - Дэниэл Брюэр (ЮАР). 04.10.2014, 7 раунд

6) Александр Усик - Дени Вентер (ЮАР). 13.12.2014, 9 раунд

7) Александр Усик - Андрей Князев (Россия). 18.04.2015, 8 раунд

8) Александр Усик - Джонни Мюллер (ЮАР). 29.08.2015, 3 раунд

9) Александр Усик - Педро Родригес (Куба). 12.12.2015, 7 раунд

10) Александр Усик - Табисо Мчуну (ЮАР). 17.12.2016, 9 раунд

11) Александр Усик - Марко Хук (Германия). 09.09.2017, 10 раунд

12) Александр Усик - Тони Беллью (Великобритания). 10.11.2018, 8 раунд

13) Александр Усик - Чазз Уизерспун (США). 12.10.2019, 7 раунд

14) Александр Усик - Даниэль Дюбуа (Великобритания). 26.08.2023, 9 раунд

В первом поединке Усик-Дюбуа фатальным стал 9 раунд – именно тогда Александр Усик техническим нокаутом победил «Динамит» Дюбуа. Так что неудивительно, что внимание букмекеров сосредоточено именно на этом отрезке боя. Официальный спонсор поединка – букмекерский бренд GGBET – считает, что наиболее вероятно реванш закончится в 7, 8 или 9 раунде (коэффициент 10). Шансы на выигрыш боя Усиком в этих раундах оценивают коэффициентом 7, 18 – для Дюбуа. Сбудутся ли ожидания – увидим совсем скоро. А пока настраивайся на просмотр и держи линию бокса вместе с GGBET!

В материале использованы фото Getty Images