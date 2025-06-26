Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжелом дивизионе британца Дэниела Дюбуа (22-2, 21 КО), для The Ring рассказал о подготовке своего клиента к поединку против обладателя титулов WBC, WBA, WBO, IBO в хэвивейте украинца Александра Усика (23-0, 14 КО).

«С Даниэлем все в порядке. Я не вмешиваюсь в их работу и всегда считаю: если от них нет новостей – значит, все хорошо.

Они обращаются ко мне только тогда, когда есть проблема. Так что на данный момент – отсутствие новостей является хорошей новостью.

Я постоянно общаюсь с Доном, поэтому знаю, что происходит – и для меня этого достаточно».