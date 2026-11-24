В Великобритании спрогнозировали результат боя Усик – Бенавидес
Фанатов бокса предупредили о нокауте
Бывший чемпион мира Джонни Нельсон в интервью talkSPORT Boxing поделился мыслями о возможном поединке лидера хэвивейта Александра Усика (25-0, 16 КО) против обладателя титулов WBA и WBO в первом тяжелом весе Дэвида Бенавидеса (32-0, 25 КО).
«Я считаю, что Усик победит Бенавидеса. На самом деле, я думаю, что он его нокаутирует. Бенавидес — хороший боец, но стоит посмотреть на боксеров, которых он победил, на других боксеров в полутяжелом весе, которых он одолел. Я не слышал отзывов вроде: «Боже мой, это была потрясающая победа». У Дэвида есть достойные победы, но не было таких, после которых вы бы подумали: «Вау, этот парень — элитный боец, его место среди лучших». Мне кажется, что Усик его победит».
Ранее Бенавидес прокомментировал желание Усика сразиться с ним в первом тяжёлом весе.
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