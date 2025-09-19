Валлин возвращается на ринг в ноябре после поражения от Чисоры
Шведский тяжеловес проведет бой в Атлантик-Сити, соперника объявят позже
около 2 часов назад
Отто Валлин
Шведский тяжеловес Отто Валлин (27-3, 15 КО) проведет следующий бой 7 ноября в Tropicana Hotel & Casino в Атлантик-Сити, сообщает BoxingScene.
Имя соперника объявят позже. При этом, известно, что поединок продлится восемь или десять раундов.
Это будет его первый бой после поражения в феврале от Дерека Чисоры единогласным решением судей.
После поражения Чисоре Валлин задумывался о завершении карьеры. Однако, 34-летний швед переехал в Хьюстон, чтобы тренироваться с Ронни Шилдсом.
