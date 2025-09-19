Олег гончар

Шведский тяжеловес Отто Валлин (27-3, 15 КО) проведет следующий бой 7 ноября в Tropicana Hotel & Casino в Атлантик-Сити, сообщает BoxingScene.

Имя соперника объявят позже. При этом, известно, что поединок продлится восемь или десять раундов.

Это будет его первый бой после поражения в феврале от Дерека Чисоры единогласным решением судей.

После поражения Чисоре Валлин задумывался о завершении карьеры. Однако, 34-летний швед переехал в Хьюстон, чтобы тренироваться с Ронни Шилдсом.