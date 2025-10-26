Олег Гончар

Непобеждённый супертяжеловес Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) одержал победу над временным чемпионом WBO Джозефом Паркером (36-4, 24 КО), остановив его в 11-м раунде.

После боя Уордли в интервью iFL TV обратился к абсолютному чемпиону Александру Усику.

«Считаю, Усик — человек слова. Он пообещал бой с победителем, я им стал. Так что выходи на ринг, детка» Фабио Вордли

Британец мечтает провести бой в родном Ипсвиче на стадионе Portman Road, который вмещает более 30 тысяч зрителей. Он подчеркнул, что не хочет получить полноценный титул без боя.

«Я привык добиваться всего на ринге. Не планирую получать пояс по почте. Хочу завоевать его так же, как и этот». Фабио Вордли

WBO требует от Усика обязательной защиты или отказа от пояса. Победа Уордли делает его главным кандидатом на титульный бой.