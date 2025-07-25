Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира британец Леннокс Льюис для The Ring рассказал, что хочет увидеть мегафайт между своими соотечественниками – Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

«Это будет ужасно, если они никогда не проведут бой друг с другом. Я думаю, что все ждут боя Тайсона Фьюри с Джошуа, и я считаю, что это хороший поединок для обоих парней. Мы хотим увидеть этот бой. Я думаю, что они обязаны показать его британской публике».

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры в январе этого года после поражений от Усика, но недавно вызвал Александра на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли.

Джошуа не выходил на ринг с сентября 2024-го, когда проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа. Энтони перенес операцию на локте.

Ранее Льюис объяснил, почему не провел реванш с Виталием Кличко.