Владимир Кириченко

Джеймс Али Башир, бывший тренер обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), для Seconds Out поделился ожиданиями от реванша украинца с чемпионом IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Главное событие этого уикенда – это поединок Усика против Дюбуа, двух бойцов, с которыми вы хорошо знакомы. По поводу этого боя много мнений, и вокруг ведутся обсуждения. Что вы думаете о этом поединке?

«Я думаю, что это будет хороший бой, потому что Даниэль Дюбуа – молодой, перспективный талант. Он принадлежит к старой школе, для которой был актуален такой слоган: «Он ощущает свои Cheerios» (рекламный слоган хлопьев, символизирующий прилив энергии – прим.).

В своих последних трех боях он показал, что заслуживает это, он трижды одержал победу досрочно. Только благодаря этому импульсу он зашел так далеко – до поединка против опытного ветерана Александра Усика.

Это будет очень динамичное противостояние стилей, и я думаю, что это бой 50 на 50 на данный момент. Есть опытный Александр Усик, который, возможно, идет на спад, и есть молодой претендент – Даниэль Дюбуа. Так что это хорошее противостояние со всех сторон».

Если я попрошу вас спрогнозировать, как пройдет бой Усика против Дюбуа в этот уикенд, что вы скажете?

«Я не дам прогноз, потому что работал с обоими ребятами. Я работал с Усиком, работал с Даниэлем Дюбуа. Пусть победит сильнейший. Я просто надеюсь, что это будет хороший бой для фанатов. Это для меня самое главное».

Напомним, что Усик и Дюбуа проведут реванш 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и завершился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

Александр Усик – Даниэль Дюбуа 2. Где смотреть онлайн поединок