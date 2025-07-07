«Я смогу победить». Громкое обещание Дюбуа перед реваншем с Усиком
Британец уверяет, что в этот раз всё будет иначе
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) поделился ожиданиями от реванша с Александром Усиком (23-0, 14 КО), который состоится 19 июля 2025 года на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне. Слова приводит DAZN.
Этот бой будет совсем другим. Все будут шокированы, даже команда Усика. Я не могу дождаться момента, когда это произойдет. Я смогу победить его — и сделаю это любым способом.
Фроч назвал главное преимущество Дюбуа в реванше с Усиком.