«Устроит адское испытание». Спарринг-партнер – о реванше Усика с Дюбуа
Фишер желает соотечественнику победы
около 1 часа назад
Бывший спарринг партнер Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) Джонни Фишер (13-1, 11 KO) высказался о реванше британца с Александром Усиком (23-0, 14 KO). Слова супертяжа приводит vringe.com:
Позвольте мне рассказать вам. Это была нелегкая дуэль (в спарринге с Дюбуа). Этот человек бьет действительно жестко. Он много раз потрясал меня до самых трусов, даже в 20-унцевых перчатках. Он бьет просто невероятно. Я считаю, под руководством Дона Чарльза мы увидели улучшения в боях с Джарреллом Миллером, Филипом Хрговичем и Энтони Джошуа. Похоже, он действительно преодолел трудности и задаст Усику адский тест, самое тяжелое испытание на все деньги. И очевидно, что я поддерживаю британских бойцов, я постоянно поддерживаю Дюбуа на всем его пути, но Александра Усика будет трудно победить.
Украинец ответил, сколько еще поединков проведет в боксе.