Олег Гончар

В Лагосе (Нигерия) французский супертяжеловес Тони Йока (15-3, 12 КО) нокаутировал Патрика Корте (23-5-1, 19 КО) в первом раунде.

Француз начал осторожно, много клинчевал, не вкладывался в удары. Затем активизировался на ногах, джебил, запускал боковые в обход блока.

Корте пытался навязать ближний бой, но прорвался без ударов и пропустил апперкот, после которого немец упал и не поднялся.

Для 33-летнего Йоки это первая победа после двух поражений подряд. Корте потерпел пятое поражение.